Все члены Евросоюза поддержали проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС

19 Нояб. 17:34 2018-11-19T17:34:37+03:00

Великобритания должна будет продолжать вносить взносы в общий бюджет ЕС на протяжении всего переходного периода Фото: REUTERS

Тем не менее, чиновники не смогли решить вопрос о продлении переходного периода после Brexit

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Представители всех 27 стран-членов Европейского союза, поддержали проект соглашения по Brexit. Об этом сообщил в понедельник ответственный за выход Великобритании из ЕС со стороны Евросоюза Мишель Барнье.

«Все министры поддержали соглашение, это справедливый проект», - приводит слова Барнье ТАСС.

Чиновник также отметил, что вопрос о продлении переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, который продлится с 30 марта 2019 года и завершится 1 января 2021 года, еще не решен. При этом Барнье выразил надежду, что «на этой неделе члены комиссии смогут предложить окончательную дату его завершения».

По словам Барнье, Великобритания должна будет продолжать вносить взносы в общий бюджет ЕС на протяжении всего переходного периода. Размер взносов пока не установлен, однако до 1 января 2021 года Великобритания будет вносить в бюджет Евросоюза полную сумму, согласованную на текущий бюджетный цикл организации.

Проект сделки по условиям Brexit также не решает вопрос режима пограничного контроля с Ирландией, откладывая окончательное его решение до 2020 года. В знак несогласия с этим проектом в отставку подали четверо членов британского кабина, в том числе и главный переговорщик по Brexit Доминик Рааб.