МИД России осудил введение властями США новых ограничений в отношении Кубы

19 Нояб. 18:23 2018-11-19T18:23:45+03:00

Об этом говорится в официальном заявлении ведомства

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Министерство иностранных дел России осудило новые санкции, принятые США против Кубы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, 19 ноября, на официальном сайте ведомства.

«Принятую меру решительно осуждаем. Вновь приходится отмечать, что такими действиями США, реализуя курс на ужесточение давления на Гавану, создают дополнительные препятствия для поступательного социально-экономического развития Кубы в контексте идущих в республике преобразований», - говорится в заявлении ведомства.

В тексте заявления отмечается, что в расширенный санкционный список США попали 26 структур. В их число вошли ряд государственных служб, некоторые министерства, а также объекты сферы услуг: туристические компании, отели и торговые центры.

В пресс-службе МИД отметили, что действия Вашингтона «еще больше отворачивает от себя подавляющее большинство представителей мирового сообщества, которые понимают пагубность и бесперспективность линии на экономическое удушение Кубы». Представители министерства отметили, что 1 ноября этого года подавляющее большинство стран одобрили резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости прекращения американской блокады Кубы.