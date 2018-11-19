Российские космонавты высадятся на Луне после 2030 года

19 Нояб. 18:36 2018-11-19T18:38:51+03:00

Высадка на Луну запланирована после 2030 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Российские космонавты высадятся на поверхность Луны после 2030 года. Об этом стало известно на конференции, посвященной 20-летию МКС.

Согласно данным «Дорожной карты реализации Лунной программы», первые экипажи спустятся на поверхность спутника с орбитальной окололунной станции. Ее намерены создать по типу российского сегмента МКС.

Создание станции запланировано на период с 2030 по 2035 годы. Первая высадка продлиться 14 дней. Как сообщает ТАСС, программу освоения Луны разделят на три этапа.

Во время первого будет проходить отработка всех технологий на МКС, создание базового модуля окололунной станции, испытания, беспилотные облеты и исследование поверхности автоматическими станциями.

Второй этап с 2025 по 2035 годов посветят отработке средств доступа на поверхность Луны, первым пилотируемым полетам и размещению элементов посещаемой базы.

На третьем этапе, после 2035 года, завершат создание лунной базы и отправят космонавтов.