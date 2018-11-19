Совет директоров Renault обсудит арест Карлоса Гона

19 Нояб. 18:53 2018-11-19T18:56:55+03:00

Руководство планирует провести встречу, посвященную аресту главы концерна, в ближайшее время

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Совет директоров французской корпорации Renault в ближайшее время обсудит скандал с задержанием в Японии Карлоса Гона. Об этом сообщает агентство AFP.

«Совет директоров соберется в ближайшее время», - сообщила компания. Совет директоров сейчас ожидает уточнения информации о разгоревшемся скандале.

Известно, что руководство уже приняло к сведению увольнение с занимаемых должностей председателя Renault-Nissan Карлоса Гона и члена совета директоров Грега Келли.

Напомним, что 19 ноября в Японии арестовали президента компании Nissan Motor Карлоса Гона. Его обвинили в нарушении финансового законодательства из-за занижения своих доходов для уклонения от налогов.

По версии следствия, в период с 2011 по 2015 годы он вместе с Грегом Келли занизил информацию о своих доходах на 50 млрд иен.