Дональд Трамп перепутал название города в Калифорнии

19 Нояб. 19:43 2018-11-19T19:44:52+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп с рабочим визитом посетил Калифорнию, где уже несколько дней бушует огонь. Поездка главы США прошла на выходных.

В ходе визита Дональд Трамп заехал в город Парадайз, где мощнейшая стихия погубила около сотни местных жителей и оставила без крова почти тысячу семей. Многие числятся пропавшими без вести.

В городе президент сделал перед прессой официальное заявление. В своей речи он несколько раз ошибся в названии города. Вместо названия Paradise президент США начал говорить слово Pleasure, что переводится как «удовольствие».

«Мы только что покинули Pleasure…», - начал говорить Трамп, однако его быстро поправили.

Отметим, что Paradise — это город в округе Бьютт, Калифорния. Расположен в предгорьях Сьерра-Невады. По данным переписи 2010 года, население города составляло 26 218 человек.