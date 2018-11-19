Матвиенко предложила дать россиянам отпуск для диспансеризации

19 Нояб. 20:04 2018-11-19T20:05:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила дать гражданам России дополнительный отпуск. Об этом она заявила в ходе встречи с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой.

По словам Матвиенко, ранее сенаторы во главе с Валерием Рязанским разработали закон, которые дает гражданам предпенсионного возраста право на дополнительные оплачиваемый отпуск для прохождения диспансеризации. Однако его действие она предложила распространить на все категории россиян.

«Я считаю, что это нужно сделать по отношению ко всем категориям граждан, для того чтобы обязать работодателей и бизнес также нести социальную ответственность за состояние здоровья своих работников», - сказала Матвиенко.

Отметим, что политик встретилась с министром для обсуждения национального проекта «Здравоохранение», который направлен на совершенствование отечественной медицины, укрепление здоровья и снижение смертности населения.