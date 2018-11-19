Владимир Путин призвал повысить боевые возможности армии и флота

19 Нояб. 21:49 2018-11-19T21:51:23+03:00

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Российский лидер поручил Министерству обороны усилить армию и флот. Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с руководством военного ведомства в Сочи.

По словам президента, за последние годы обстановка в мире не стала спокойнее. Нестабильная ситуация наблюдается на Ближнем Востоке, Корейском полуострове и юго-востоке Украины. Также наращивать свой военный потенциал продолжает блок НАТО.

«В этих условиях, не давая втянуть себя в милитаристскую гонку, за счёт гибких, не расточительных для бюджета, но эффективных решений, мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие Армии и Флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенциальные угрозы», - сказал Владимир Путин.

Он считает, что результаты работы последних лет показывают, что «именно так мы и научились работать».