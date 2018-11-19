2018-11-19T21:51:23+03:00
Политика

Владимир Путин призвал повысить боевые возможности армии и флота

Президент России провел с руководством Министерства обороны совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments20
Владимир Путин призвал усилить армию и флотВладимир Путин призвал усилить армию и флотФото: пресс-служба президента РФ
Изменить размер текста:

Российский лидер поручил Министерству обороны усилить армию и флот. Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с руководством военного ведомства в Сочи.

По словам президента, за последние годы обстановка в мире не стала спокойнее. Нестабильная ситуация наблюдается на Ближнем Востоке, Корейском полуострове и юго-востоке Украины. Также наращивать свой военный потенциал продолжает блок НАТО.

«В этих условиях, не давая втянуть себя в милитаристскую гонку, за счёт гибких, не расточительных для бюджета, но эффективных решений, мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие Армии и Флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенциальные угрозы», - сказал Владимир Путин.

Он считает, что результаты работы последних лет показывают, что «именно так мы и научились работать».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24