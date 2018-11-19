Под санкции США попал выходец из России

19 Нояб. 22:06 2018-11-19T22:07:05+03:00

Под санкции США попал выходец из РФ с паспортом ЮАР Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Минфин США расширил в понедельник, 19 ноября, санкционный список. Ограничительные меры были введены из-за ситуации вокруг КНДР и кризиса в Ливии.

В результате под санкциями оказался гражданин ЮАР Владлен Амченцев, который родился в 1969 году в городе Климовск. Указано, что он был связан с компанией Velmur Management, поставлявшей нефтепродукты КНДР.

Также в списке оказался гражданин Ливии Сахала Бади, который якобы причастен к серии атак в Триполи 2018 года. Также сообщается, что он мог быть организатором атаки на столичный аэропорт в 2014 году.

Теперь Бади и Амченцев лишены возможности вступать в деловые сделки с гражданами США и пользоваться американской финансовой системой.