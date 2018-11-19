Под санкции США попал выходец из России
Минфин США расширил в понедельник, 19 ноября, санкционный список. Ограничительные меры были введены из-за ситуации вокруг КНДР и кризиса в Ливии.
В результате под санкциями оказался гражданин ЮАР Владлен Амченцев, который родился в 1969 году в городе Климовск. Указано, что он был связан с компанией Velmur Management, поставлявшей нефтепродукты КНДР.
Также в списке оказался гражданин Ливии Сахала Бади, который якобы причастен к серии атак в Триполи 2018 года. Также сообщается, что он мог быть организатором атаки на столичный аэропорт в 2014 году.
Теперь Бади и Амченцев лишены возможности вступать в деловые сделки с гражданами США и пользоваться американской финансовой системой.