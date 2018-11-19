Глава Роскосмоса планирует встречу с Илоном Маском

19 Нояб. 22:28 2018-11-19T22:29:43+03:00

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Дмитрий Рогозин планирует встречу с Илоном Маском в ходе поездки в США. Руководитель Роскосмоса заинтересован не только последними разработками Space X, но и личностью ее владельца.

В рамках визита в США глава «Роскосмоса» намерен посетить космический центр Джонсона в Техасе, где находятся передовые разработки NASA. Следующим пунктом в его маршруте будет Флорида, на территории этого штата находится космический корабль Dragon-2 – последняя модель разработки Space X Илона Маска.

«Думаю да, почему нет. Я бы с удовольствием с ним встретился. Мне он интересен и как великий авантюрист, и как хороший инженер», — цитирует ТАСС комментарий Рогозина.

Все параметры визита, включая его программу, будут согласованы в декабре. Сама поездка намечена на вторую половину февраля, на период пребывания в США в отношении Рогозина будут приостановлены антироссийские санкции. Как ранее отмечал заместитель главы NASA Уильям Герстенмайер, сотрудничество в космической сфере не должно затрагиваться санкциями, позволяя странам совместно развивать МКС.