Рогозин рассказал про судьбу таксы, которую «топили» для опытов
Дмитрий Рогозин рассказал о дальнейшей судьбе таксы по кличке Николас, которую «топили» ради научного эксперимента.
Напомним, что история с собакой произошла 20 декабря 2017 года, когда Дмитрий Рогозин решил продемонстрировать президенту Сербии Александру Вучичу российские разработки, связанные с жидкостным дыханием.
На глазах у гостя и собравшихся журналистов он попросил опустить щенка таксы в колбу с жидкостью, не содержащей азота. Сначала животное начало нервно барахтаться, но затем самостоятельно задышало. Через несколько минут пса достали живым и здоровым.
Однако видеозапись, снятая во время эксперимента, вызвала бурю негодования у зоозащитников.
Оказалось, что после эксперимента таксу Николаса Дмитрий Рогозин забрал к себе. Сейчас пес счастливо живет в его семье.
«Собака жива, Николас жив — дай бог всем так жить, как Николас живет. Кормят регулярно, ни о чем плохом не думает», - пояснил Рогозин.
Глава Роскосмоса отметил, что остальные подопытные животные Фонда перспективных исследований тоже живы. Исследования с их участием прошли успешно.
Он выразил сожаление, что кадры с таксой вызвали такой резонанс.
«Профессионалы к этому привыкают, они постоянно работают с лабораторными животными, просто это показывать не надо. Я приношу извинения, что эти кадры попали и стали предметом обсуждения», — заявил он.
Дышать жидкостью: российские ученые сделали фантастику реальностью.Дмитрий Рогозин показал сербскому президенту Александру Вучичу новейшие российские разработки. Среди них проект жидкостного дыхания.