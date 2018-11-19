Рогозин рассказал про судьбу таксы, которую «топили» для опытов

19 Нояб. 22:42 2018-11-19T22:44:49+03:00

Генеральный директор Роскосмоса сообщил, что пес счастливо живет в его семье

Изменить размер текста: A A

Дмитрий Рогозин рассказал о дальнейшей судьбе таксы по кличке Николас, которую «топили» ради научного эксперимента.

Напомним, что история с собакой произошла 20 декабря 2017 года, когда Дмитрий Рогозин решил продемонстрировать президенту Сербии Александру Вучичу российские разработки, связанные с жидкостным дыханием.

На глазах у гостя и собравшихся журналистов он попросил опустить щенка таксы в колбу с жидкостью, не содержащей азота. Сначала животное начало нервно барахтаться, но затем самостоятельно задышало. Через несколько минут пса достали живым и здоровым.

Однако видеозапись, снятая во время эксперимента, вызвала бурю негодования у зоозащитников.

Оказалось, что после эксперимента таксу Николаса Дмитрий Рогозин забрал к себе. Сейчас пес счастливо живет в его семье.

«Собака жива, Николас жив — дай бог всем так жить, как Николас живет. Кормят регулярно, ни о чем плохом не думает», - пояснил Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что остальные подопытные животные Фонда перспективных исследований тоже живы. Исследования с их участием прошли успешно.

Он выразил сожаление, что кадры с таксой вызвали такой резонанс.

«Профессионалы к этому привыкают, они постоянно работают с лабораторными животными, просто это показывать не надо. Я приношу извинения, что эти кадры попали и стали предметом обсуждения», — заявил он.