Минздрав посоветовал россиянам не налегать на колбасу

19 Нояб. 22:57 2018-11-19T22:58:41+03:00

Глава ведомства Вероника Скворцова заявила, что не поддерживает введение акцизов

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Министерство здравоохранения не поддержало инициативу введения акцизы на колбасные изделия. Об этом заявила Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру, мы ее не предлагали», — рассказала Скворцова.

По её словам, вред колбасы признает Всемирная организация здравоохранения. Однако россиянам рекомендовано просто не злоупотреблять такого вида продукцией.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что правительство примет предложение экспертного совета о введении акцизов на продукты переработки мяса. Дополнительный налог составит около 160 рублей на один килограмм продукции.

Инициаторы предложения отметили, что переработанные мясопродукты содержат большое количество канцерогенов и повышают риск возникновения рака. Авторы уверены, что подобная мера поможет оздоровлению нации.