Минздрав посоветовал россиянам не налегать на колбасу
Министерство здравоохранения не поддержало инициативу введения акцизы на колбасные изделия. Об этом заявила Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру, мы ее не предлагали», — рассказала Скворцова.
По её словам, вред колбасы признает Всемирная организация здравоохранения. Однако россиянам рекомендовано просто не злоупотреблять такого вида продукцией.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что правительство примет предложение экспертного совета о введении акцизов на продукты переработки мяса. Дополнительный налог составит около 160 рублей на один килограмм продукции.
Инициаторы предложения отметили, что переработанные мясопродукты содержат большое количество канцерогенов и повышают риск возникновения рака. Авторы уверены, что подобная мера поможет оздоровлению нации.