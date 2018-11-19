Украинская поэтесса заявила, что Россия «присвоила» советское кино

19 Нояб. 23:27 2018-11-20T00:50:38+03:00

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Советское кино создавало «огромное количество украинцев», а Россия себе его «присвоила», заявила украинская поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова, выступая на общественном форуме «За украинский язык» во Львове.

Начала она свою речь с того, что извинилась перед собравшимися за то, что не может говорить по-украински «так красиво, так прекрасно», как предыдущие ораторы, ибо почти 50 лет вынуждена была говорить по-русски и преподавала русский язык. Запись ее выступления опубликована на Youtube.

Татьяна Малахова сообщила, что подсчитала всех украинцев, которые имеют отношение к кинематографу и во второй половине XX века переехали из родной республики в Россию, где продолжали заниматься кино.

«Вы не представляете, какое огромное количество украинцев создало советское кино. Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия», - заявила она.

Поэтесса также рассказала, что в середине 1980-х, когда еще была студенткой, ездила в Ростовскую область собирать русский фольклор. Так вот, по ее словам, она там не слыхала русской речи, потому что во всех селах местные жители якобы «разговаривали на украинском».

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