Пользователи Европы жалуются на сбой в работе Facebook Messenger

19 Нояб. 23:55 2018-11-20T00:50:28+03:00

Наибольшее число сообщений о проблемах с доступом к Facebook Messenger поступает из Великобритании, Франции и Польши

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В понедельник, 19 ноября, пользователи сообщили о перебоях в работе приложения Facebook Messenger. Больше всего жалоб поступает из Великобритании, Франции и Польши.

По данным сайта Downdetector, фиксирующего сообщения о сбоях в работе популярных интернет-ресурсов, проблемы с доступом к Facebook Messenger начались примерно с 15:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск). На неполадки в работе приложения также жалуются пользователи из Бельгии, Венгрии, Греции, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии Португалии, Румынии и Швеции. Из России таких сообщений пока не поступало.

Стоит отметить, что перебои в работе популярнейшей в мире соцсети Facebook время от времени случаются, и обычно программисты довольно быстро устраняют проблемы. Например, в конце сентября пользователи из разных стран жаловались на то, что они не могут зайти в свой аккаунт, не работал мессенджер и другие приложения.