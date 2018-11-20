Казахстан недоволен тем, что Россия ввела ограничения на транзит курятины из США

СЕГОДНЯ 00:23 2018-11-20T02:20:37+03:00

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Казахстан оспорил введенный Россией временный запрет на транзит американской курятины по своей территории, об этом говорится в сообщении министерства сельского хозяйства республики.

Ведомство отмечает, что оно не согласно с аргументами коллег из Россельхознадзора, на основании которых были введены ограничения. К тому же, как говорится в заявлении, Казахстан при вступлении в ВТО принял на себя ряд обязательств в части санитарных и фитосанитарных мер, в том числе ввел систему «обеспечения прослеживаемости подлежащих ветеринарному контролю (надзору) товаров», которая была одобрена как государствами-членами ЕАЭС в целом, так и Россией, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Россельхознадзор на днях объявил, что с 20 ноября вводит временные ограничения на транзит мяса птицы из Соединенных Штатов в Казахстан по территории нашей страны. Ведомство объяснило такое решение тем, что попавшая в соседнюю страну «продукция неизвестного происхождения, а также продукция, изготовленная из сырья неизвестного происхождения», может в итоге оказаться на российском рынке.