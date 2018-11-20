Кокорин в СИЗО простудился, у него в камере есть лекарства

СЕГОДНЯ 00:46 2018-11-20T00:58:00+03:00

Об этом рассказал секретарь ОНК после посещения футболистов в «Бутырке»

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев по-прежнему не жалуются на условия содержания в СИЗО-2 «Бутырка», но нападающий «Зенита», похоже, простудился.

Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников после того, как посетил скандально известных арестантов в следственном изоляторе. Он отметил, что Мамаев держится более уверенно, чем Кокорин.

«Еще заметил, что Александр не очень хорошо себя чувствует, потому что у него в камере были медикаменты и он говорил в нос. Видимо, он приболел. Может быть на фоне этого и настроения не было. Еще и за брата он переживает, который находится в соседней камере. Его можно понять», - сказал Иван Мельников газете «Советский спорт».

Он добавил, что к обоим футболистам регулярно заходит врач с проверкой, раз в несколько дней. А еще сообщил, что у Кокорина появился новый сокамерник – человек, подозреваемый в мошенничестве. Кстати, проблем в отношениях с соседями по камерам у спортсменов нет.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Александр Кокорин вместе с закадычным другом Павлом Мамаевым и младшим братом Кириллом 11 октября был арестован по делу о двух драках в Москве.

Между тем, гражданская жена форварда питерского «Зенита» — Дарья Валитова, которая лежала в больнице с ребенком, когда ее возлюбленный отправился в Москву гулять с защитником «Краснодара» Павлом Мамаевым — уверяет, что Саша «мухи не обидит», просто у него сейчас тяжелый период в жизни, «накопилось».

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- По правилам всех вновь прибывших на первые несколько дней (до 10) помещают в тюремный карантин, - объясняет в эфире Радио "Комсомольская правда" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. - Здесь проводят медицинский осмотр и тщательно наблюдают за «новеньким»: как он себя ведет, буйный - не буйный, характер, привычки и темперамент. Это делается, чтобы подобрать подходящего сокамерника. Также одна из задач — за время карантина подготовить арестованного к условиям и порядкам изолятора. Для этого с ними будут беседовать сотрудники СИЗО. (подробности)

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