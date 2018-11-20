Суд в Москве заочно арестовал сирийских боевиков, причастных к убийству российского летчика Олега Пешкова

СЕГОДНЯ 02:38 2018-11-20T03:12:11+03:00

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Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест сирийских боевиков, причастных к убийству двух россиян в 2015 году – пилота бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова и российского морского пехотинца Александра Позынича.

Об этом рассказал ТАСС источник, знакомый с ходом следствия. По его словам, суд избрал им «меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента их экстрадиции, либо с момента их задержания на территории России». Причастные к гибели россиян граждане Сирии объявлены в федеральный и международный розыск.

При этом собеседник агентства не уточнил, сколько сирийских боевиков заочно арестованы и не назвал их имена. Однако отметил, что соответствующие постановления были вынесены минувшим летом и в сентябре 2018 года. Уголовные дела об убийствах пилота и морпеха Следственный комитет России объединил в одно производство, и теперь следствие устанавливает других участников этого преступления.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 24 ноября 2015 года истребитель F-16 ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Оба летчика успели катапультироваться, но боевики-исламисты открыли огонь по их парашютам. В результате погиб командир экипажа Олег Пешков, а штурман Константин Мурахтин благополучно приземлился. Его нашли и доставили на базу «Хмеймим» после многочасовой спецоперации с участием российского и сирийского спецназа. Во время этой операции погиб морпех Александр Позынич.