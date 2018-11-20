Сводная сестра Меган Маркл пообещала раскрыть все тайны герцогини Сассекской в своей книге
Сводная сестра породнившейся с британской королевской семьёй американки Меган Маркл, которая после свадьбы с принцем Гарри стала герцогиней Сассекской, пишет книгу под названием «В тени герцогини». 53-летняя Саманта Маркл уже объявила, что в своих мемуарах она описывает все подробности жизни своей младшей сестры как до брака с британским принцем, так и после свадьбы.
Причем женщина собирается выпустить свое творение в свет в апреле или в мае следующего года, чтобы «подогнать» дату публикации к рождению будущего племянника или племянницы. Саманта обещает в своих воспоминаниях «не утаить ничего» из биографии Меган, которую она называет «принцессой-выскочкой».
«Мир не знает всей правды. Я не замалчиваю ничего! От колыбельных до лжи… все там, в моей книге», - заявила она изданию Daily Star.
Как ранее писал сайт kp.ru, в середине октября королевский дом Великобритании официально сообщил о том, что принц Гарри и Меган Маркл вскоре станут счастливыми родителями: герцогиня Сассекская ждет ребенка, который появится на свет весной 2019-го года.
Напомним, британский принц Гарри и американка Меган Маркл обвенчались 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. «Комсомолка» выбрала самые яркие моменты королевской свадьбы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гарри преподнес Меган Маркл кольцо своей матери, принцессы Дианы
В наряде невесты должно быть «что старое, что-то новое, что-то взятое взаймы и что-то голубое» – есть такая свадебная традиция в зарубежных странах. И невеста Меган Маркл ей последовала. Да так, что тронула сердца по всему миру. На свадьбу с принцем Гарри Меган надела кольцо с огромным аквамарином, принадлежавшее принцессе Диане – матери своего любимого (подробности).
МЕЖДУ ТЕМ
«Мог бы и подороже!»: Жена табачного магната раскритиковала кольцо Меган Маркл
Свадьба Меган Маркл и принца Гарри предсказуемо стала главным светским событием этой весны. Миллионы людей по всему миру по сей день обсуждают гостей церемонии, выбор зала, свадебное меню, а также подвенечное платье и, конечно, кольцо невесты. В важный день на ручке Меган Маркл блестел перстень с аквамарином приблизительно в 40-60 карат и стоимостью в 10 тысяч евро. В свое время данное украшение принадлежало матери Гарри — принцессе Диане (подробности).
Принц Гарри и Меган Маркл направляются на вечеринку для друзей и близких.Kensington Palace on Twitter
Еще больше материалов по теме: «Принц Гарри и Меган Маркл»