2018-11-20T03:52:51+03:00
В мире

Сводная сестра Меган Маркл пообещала раскрыть все тайны герцогини Сассекской в своей книге

Саманта Маркл назвала свое произведение «В тени герцогини» и собирается выпустить его в свет весной, к рождению ребенка монаршей четы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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53-летняя сестра герцогини Сассекской Саманта Маркл. Фото: Facebook@ Samantha Markle53-летняя сестра герцогини Сассекской Саманта Маркл. Фото: Facebook@ Samantha Markle
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Сводная сестра породнившейся с британской королевской семьёй американки Меган Маркл, которая после свадьбы с принцем Гарри стала герцогиней Сассекской, пишет книгу под названием «В тени герцогини». 53-летняя Саманта Маркл уже объявила, что в своих мемуарах она описывает все подробности жизни своей младшей сестры как до брака с британским принцем, так и после свадьбы.

Причем женщина собирается выпустить свое творение в свет в апреле или в мае следующего года, чтобы «подогнать» дату публикации к рождению будущего племянника или племянницы. Саманта обещает в своих воспоминаниях «не утаить ничего» из биографии Меган, которую она называет «принцессой-выскочкой».

«Мир не знает всей правды. Я не замалчиваю ничего! От колыбельных до лжи… все там, в моей книге», - заявила она изданию Daily Star.

Как ранее писал сайт kp.ru, в середине октября королевский дом Великобритании официально сообщил о том, что принц Гарри и Меган Маркл вскоре станут счастливыми родителями: герцогиня Сассекская ждет ребенка, который появится на свет весной 2019-го года.

Напомним, британский принц Гарри и американка Меган Маркл обвенчались 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. «Комсомолка» выбрала самые яркие моменты королевской свадьбы.

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Принц Гарри и Меган Маркл направляются на вечеринку для друзей и близких.Kensington Palace on Twitter

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