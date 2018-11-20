2018-11-20T04:31:22+03:00
Происшествия

В Бразилии преступник убил 106-летнюю старушку из-за $8

Долгожительница была очень популярной среди жителей города Фейра Нова
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшегоПолицейские устанавливают обстоятельства произошедшегоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В небольшом бразильском городке Фейра Нова с населением в 8,5 тысяч человек была убита одна из самых знаменитых его жительниц – 106-летняя Антония Консейсао де Силва, которая была популярной личностью среди горожан, пишет газета The Daily Mail со ссылкой на местную полицию.

Долгожительницу убил грабитель, забравшийся в субботу ночью в ее дом через вырезанную в металлической крыше дыру. Преступник выбрал момент, когда старушка была дома одна: ее внук был на вечеринке, а Антония мирно спала.

Вернувшийся под утро мужчина обнаружил тело своей бабушки в луже крови. По-видимому, преступник пытал долгожительницу, избивал ее, пытаясь узнать, где она хранила деньги, а потом задушил. Единственное, чем изверг поживился в де Силвы, – это восемь долларов, которые он вытащил из кошелька старушки.

Полиция ищет убийцу, пытается определить круг подозреваемых. По версии следствия, преступник действовал в одиночку. Предположительно, это был кто-то из знакомых.

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