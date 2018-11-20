2018-11-20T04:52:20+03:00
Политика

Лондон призвал Россию прекратить задерживать суда в Азовском море

Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments48
МИД Британии призвал Россию прекратить задерживать суда в Азовском мореМИД Британии призвал Россию прекратить задерживать суда в Азовском мореФото: REUTERS
Изменить размер текста:

После обсуждения ситуации в Азовском море министрами иностранных дел стран Евросоюза МИД Великобритании выпустил собственное заявление, в котором призвал Россию прекратить «задерживать суда» в Азовском море.

«Великобритания после заседания министров иностранных дел ЕС присоединилась к призывам к России прекратить задерживать или мешать доступу судов в Азовское море», - говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Правда, министерство Соединенного Королевства не привело ни одного примера «задержания» российской стороной какого-либо судна, однако с уверенностью утверждает, что наша страна «продолжают препятствовать работе международных и украинских судов, направляющихся в украинские порты в Азовском море», передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 19 ноября, глава европейской дипломатии Федерика Могерини объявила, что Евросоюз из-за ситуации в Азовском море готов в ближайшее время принять «целевые меры» в отношении России.

Между тем, иностранные суда, в том числе и российские, задерживает именно Украина. На днях в портах Бердянска и Мариуполя были задержаны 15 судов, которые заходили до этого в Крым.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
BBC позвала на работу ведущего, который 44 года выходил в эфир из сарая
Ученые из Нидерландов визуализировали черную дыру
Лавров назвал авантюрой попытки наделить ОЗХО функциями обвинителя
Лавров: Россия содействует политическому урегулированию кризиса в Сирии
С начала года в Россию приехали более 1 миллиона туристов из ЕС
В РЖД рассказали, какими будут цены на билеты в новых плацкартных вагонах
Испания требует от Великобритании отдельных от Brexit переговоров по поводу Гибралтара
Число пострадавших при аварии поезда в Каталонии возросло до 49
Столтенберг заявил, что ЕС не следует соревноваться с НАТО
Стал известен социальный портрет таксиста, попадающего в аварии
КНДР ликвидировала 10 охранных пунктов на границе с Южной Кореей
Лавров уверен, что Трамп сталкивается с препятствиями в налаживании отношений с РФ
Британские журналисты спасли пингвинов во время снежного шторма в Антарктиде
Россия выиграла тендер на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов
Госдума приняла во втором чтении поправки к госбюджету на 2018 год
Россия сыграет в белой форме в матче Лиги Наций против Швеции
В Финляндии зафиксировали рекордно малое количество осадков
Производители мяса, молока и конфет заявили об убытках из-за требований по сточным водам
Песков не стал комментировал заявление ЕС о целевых мерах из-за ситуации на Азове
Почти половина российских соискателей приводят своих детей на работу
Путин обсудит с Минобороны и компаниями ОПК государственную программу вооружений
Кремль обвинил сенаторов США во вмешательстве в выборы главы Интерпола
Решение суда о наложении штрафа на The New Times вступило в силу
Россия и Индия подписали контракты на строительство четырех фрегатов