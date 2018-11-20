Лондон призвал Россию прекратить задерживать суда в Азовском море

СЕГОДНЯ 04:36 2018-11-20T04:52:20+03:00

Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании

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После обсуждения ситуации в Азовском море министрами иностранных дел стран Евросоюза МИД Великобритании выпустил собственное заявление, в котором призвал Россию прекратить «задерживать суда» в Азовском море.

«Великобритания после заседания министров иностранных дел ЕС присоединилась к призывам к России прекратить задерживать или мешать доступу судов в Азовское море», - говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Правда, министерство Соединенного Королевства не привело ни одного примера «задержания» российской стороной какого-либо судна, однако с уверенностью утверждает, что наша страна «продолжают препятствовать работе международных и украинских судов, направляющихся в украинские порты в Азовском море», передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 19 ноября, глава европейской дипломатии Федерика Могерини объявила, что Евросоюз из-за ситуации в Азовском море готов в ближайшее время принять «целевые меры» в отношении России.

Между тем, иностранные суда, в том числе и российские, задерживает именно Украина. На днях в портах Бердянска и Мариуполя были задержаны 15 судов, которые заходили до этого в Крым.