Евросоюз решил создать собственную разведшколу

СЕГОДНЯ 05:27 2018-11-20T05:28:59+03:00

Всего же министры обороны стран ЕС утвердили 17 новых проектов в сфере безопасности

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На заседании Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 19 ноября, министры обороны стран Евросоюза решили создать общеевропейскую разведшколу.

Всего же главы военных ведомств в рамках программы «Постоянного структурированного сотрудничества ЕС в области безопасности и обороны» (PESCO) утвердили 17 новых проектов в сфере безопасности, направленных на создание новых видов вооружений, подготовку кадров, в том числе в области разведки, командования и контроля, а также кибербезопасности. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В сообщении отмечается, что среди утвержденных министрами проектов – модернизация ударных вертолетов, а также разработка более усовершенствованных систем управления артиллерией, создание беспилотных подводных аппаратов и систем защиты от дронов.

Уточняется, что за создание Совместной разведывательной школы ЕС (Joint EU Intelligence School, JEIS), которая «обеспечит обучение и тренировку военного и гражданского персонала государств ЕС и НАТО по разведывательным дисциплинам», будут отвечать Греция и Кипр, передает ТАСС.