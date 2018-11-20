2018-11-20T05:28:59+03:00
В мире

Евросоюз решил создать собственную разведшколу

Всего же министры обороны стран ЕС утвердили 17 новых проектов в сфере безопасности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments10
Министры обороны стран Евросоюза приняли решение создать общеевропейскую разведшколуМинистры обороны стран Евросоюза приняли решение создать общеевропейскую разведшколуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На заседании Совета ЕС в Брюсселе в понедельник, 19 ноября, министры обороны стран Евросоюза решили создать общеевропейскую разведшколу.

Всего же главы военных ведомств в рамках программы «Постоянного структурированного сотрудничества ЕС в области безопасности и обороны» (PESCO) утвердили 17 новых проектов в сфере безопасности, направленных на создание новых видов вооружений, подготовку кадров, в том числе в области разведки, командования и контроля, а также кибербезопасности. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В сообщении отмечается, что среди утвержденных министрами проектов – модернизация ударных вертолетов, а также разработка более усовершенствованных систем управления артиллерией, создание беспилотных подводных аппаратов и систем защиты от дронов.

Уточняется, что за создание Совместной разведывательной школы ЕС (Joint EU Intelligence School, JEIS), которая «обеспечит обучение и тренировку военного и гражданского персонала государств ЕС и НАТО по разведывательным дисциплинам», будут отвечать Греция и Кипр, передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
BBC позвала на работу ведущего, который 44 года выходил в эфир из сарая
Ученые из Нидерландов визуализировали черную дыру
Лавров назвал авантюрой попытки наделить ОЗХО функциями обвинителя
Лавров: Россия содействует политическому урегулированию кризиса в Сирии
С начала года в Россию приехали более 1 миллиона туристов из ЕС
В РЖД рассказали, какими будут цены на билеты в новых плацкартных вагонах
Испания требует от Великобритании отдельных от Brexit переговоров по поводу Гибралтара
Число пострадавших при аварии поезда в Каталонии возросло до 49
Столтенберг заявил, что ЕС не следует соревноваться с НАТО
Стал известен социальный портрет таксиста, попадающего в аварии
КНДР ликвидировала 10 охранных пунктов на границе с Южной Кореей
Лавров уверен, что Трамп сталкивается с препятствиями в налаживании отношений с РФ
Британские журналисты спасли пингвинов во время снежного шторма в Антарктиде
Россия выиграла тендер на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов
Госдума приняла во втором чтении поправки к госбюджету на 2018 год
Россия сыграет в белой форме в матче Лиги Наций против Швеции
В Финляндии зафиксировали рекордно малое количество осадков
Производители мяса, молока и конфет заявили об убытках из-за требований по сточным водам
Песков не стал комментировал заявление ЕС о целевых мерах из-за ситуации на Азове
Почти половина российских соискателей приводят своих детей на работу
Путин обсудит с Минобороны и компаниями ОПК государственную программу вооружений
Кремль обвинил сенаторов США во вмешательстве в выборы главы Интерпола
Решение суда о наложении штрафа на The New Times вступило в силу
Россия и Индия подписали контракты на строительство четырех фрегатов