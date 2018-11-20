2018-11-20T06:52:17+03:00
Экономика

Курс биткоина впервые с октября 2017 года опустился ниже $5 тысяч

В понедельник за единицу криптовалюты давали $4,951 тысячи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Курс биткоина обновил минимум октября 2017 годаКурс биткоина обновил минимум октября 2017 годаФото: REUTERS
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Курс самой популярной в мире виртуальной валюты впервые с октября 2017 года опустился ниже пяти тысяч долларов: в понедельник, 19 ноября, биткоин упал в цене более чем на 10% и стоил 4,951 тысячи долларов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в понедельник курс криптовалюты упал до 5,3 тысячи долларов США.

Напомним, биткоин был введен в обращение в 2009 году, сначала его стоимость была невысокой, но курс уверенно рос, и в начале ноября прошлого года электронная денежка стоила уже семь тысяч долларов, а в конце декабря курс биткоина даже пробил отметку в 16 тысяч долларов, но затем стал быстро снижаться.

Между тем, по словам многих экспертов, в том числе аналитика банка Morgan Stanley Джеймса Фосетта, реальная стоимость биткоина равна нулю и его нельзя оценивать как валюту из-за отсутствия процентной ставки.

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