2018-11-20T08:51:40+03:00
Политика

В Воронеже началось производство первого Ил-96-400М

На данный момент идет стадия завершения разработки конструкторской документации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Макет мобильной операционной на базе самолета ИЛ-96-400Макет мобильной операционной на базе самолета ИЛ-96-400Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Воронежском авиационном заводе стартовало производство первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. Как сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина, специалисты уже приступили к сборке планера.

"Работы активно ведутся. На завершающей стадии находятся работы по разработке конструкторской документации", - сообщили в компании.

Там также рассказали, что в настоящий момент идет процесс контрактации по комплектующим изделиям.

Всего же на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления новых самолетов правительство намерено выделить 1,32 млрд рублей, сообщает РИА Новости. Еще 4 млрд рублей Государственная транспортная лизинговая компания получит на приобретение двух лайнеров.

Сайт kp.ru писал о том, что модернизированные Ил-96 планируется ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. У нового лайнера будет более длинный фюзеляж, чем у его предшественника, а также более мощные двигатели.

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