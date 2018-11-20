2018-11-20T10:07:38+03:00
Происшествия

Турецкие спасатели нашли обломки разбившегося самолета и тела двух пилотов

Небольшой учебный самолет потерпел крушение в понедельник возле населенного пункта Башкарджи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Турции разбился учебный самолет, погибли два человекаВ Турции разбился учебный самолет, погибли два человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В результате крушения учебного самолета в турецкой провинции Денизли никто не выжил. К утру вторника стало известно, что спасатели обнаружили обломки воздушного судна и тела обоих пилотов, больше на его борту никого не было, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на губернатора провинции Хасана Карахана.

«Найдены обломки самолета и тела двух человек», - приводит издание его слова.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, небольшой учебный самолет потерпел крушение на юго-западе Турции в понедельник, 19 ноября. Он по невыясненным пока причинам рухнул в районе населенного пункта Башкарджи. Люди на земле не пострадали.

Местные власти начали расследование произошедшего, создана специальная комиссия. По предварительным данным, самолет мог упасть из-за ухудшившихся погодных условий или из-за технической неисправности.

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