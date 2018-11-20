СЕГОДНЯ 10:57 2018-11-20T11:07:11+03:00

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Гяндже увеличилось до трех человек. Фото: МЧС Азербайджанской республики

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Спасатели извлекли тела еще двух человек из под обломков жилого дома в азербайджанском городе Гянджа, где во вторник произошел взрыв из-за утечки газа.

В Министерстве здравоохранения республики сообщили, что были извлечены тела матери и сына. Личности погибших не указали.

Разбор завалов на месте ЧП продолжается Фото: МЧС Азербайджанской республики

Напомним, взрыв произошел во вторник утром в четырехэтажном жилом доме в азербайджанском городе Гянджа на западе Азербайджана. Об этом заявила пресс-служба МЧС страны. В результате разрушились несколько квартир одного из трех подъездов, сообщалось о смерти одного человека. Еще одного жильца с травмами доставили в военный госпиталь.

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

Ранее сайт kp.ru писал о другой трагедии в Азербайджане: 2 марта в здании Республиканского наркологического центра в Баку вспыхнул сильный пожар, жертвами которого стали 25 человек.