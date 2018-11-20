Неработающих россиян могут штрафовать за неуплату страховых взносов

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-20T11:36:34+03:00

Неработающих и самозанятых россиян могут штрафовать за неуплату страховых взносов. Фото: REUTERS

Предполагается, что мера не коснется получателей пособия по безработице, соцпенсии и пенсии по старости, а также иждивенцов

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В Госдуме предложили штрафовать неработающих россиян, которые откажутся платить за себя все страховые взносы в социальные фонды.

За трудоустроенных граждан эти налоги перечисляет работодатель — 22 процента в Пенсионный фонд, 5,1 процента — в Фонд обязательного медстрахования и 2,9 процента — в Фонд социального страхования.

Известно, что 18 миллионов россиян официально считаются безработными. Среди них многие являются самозанятыми, но при этом и не платят страховые взносы.

Тем не менее, они, как и официально занятые граждане, получают социальные гарантии от государства, напомнил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов в интервью "Российской газете".

Он также отметил, что самозанятые россияне получают социальную пенсию и бесплатную медпомощь за счет взносов работающего населения. Но при этом они не участвуют в формировании пенсионной системы.

Депутат предложил работающим на себя гражданам самостоятельно выплачивать все страховые взносы. Согласно законопроекту, при отказе от выплат они получат штраф.

Объем налогов будет рассчитываться из минимального размера оплаты труда. Отмечается, что эта обязанность не коснется получателей пособия по безработице, соцпенсии и пенсии по старости, а также тех, кто находится на иждивении.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о размере пособий по безработице.