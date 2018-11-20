2018-11-20T11:47:08+03:00
В мире

Суд США заблокировал запрет Трампа на предоставление убежища нелегалам

По данному делу выступили Американский союз борьбы за гражданские свободы и Центр по защите конституционных прав
Сакина НУРИЕВА
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СУД США заблокировал запрет Трампа на предоставление убежища нелегалам.СУД США заблокировал запрет Трампа на предоставление убежища нелегалам.Фото: REUTERS
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Судья окружного суда в Сан-Франциско Джон Тайгер вынес решение о временном запрете приказа президента США Дональда Трампа об отказе предоставлять убежище мигрантам, которые нелегально пересекают южную границу. Об этом сообщило агенство The Associated Press.

По данному делу в суд обратились Американский союз борьбы за гражданские свободы и Центр по защите конституционных прав.

Напомним, 9 ноября текущего года президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете предоставления убежища нелегальным мигрантам.

«Мы хотим, чтобы люди прибывали в нашу страну, но они должны приезжать в страну на законных основаниях», - заявил американский лидер.

Ранее также Пентагон пообещал отозвать военных с американо-мексиканской границы, к которой стремится караван мигрантов из Центральной Америки.

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