Во Франции четырех человек подозревают в подготовке терактов 17 ноября

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-20T14:32:23+03:00

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Полиция Франции временно поместила под стражу четырех человек, которых подозревают в подготовке нападений во Франции 17 ноября. Об этом сообщило радио Europe-1.

Известно, что 13 ноября антитеррористическое подразделение задержало двух братьев 23 и 25 лет и одного мужчину 52 лет в городе Сент-Этьен (провинция Луара).

Их задержали из-за подозрительного sms-сообщения. «17 ноября прольется кровь», - написал один из них своей девушке. Следствие также провело проверки в отношении двух других мужчин. Полиция подозревает, что один из них является главой ячейки и поддерживал контакт с остальными по мобильной связи.

Правоохранительные органы пока не пояснили, по какому плану мужчины собирались совершить нападение. Один из задержанных заявил, что хотел совершить грабеж во время акции протеста «желтых жилетов» 17 ноября, когда внимание полиции было бы полностью приковано к ней. Известно, что в доме одного из подозреваемых обнаружили охотничье ружье и семь патронов. А один из братьев намеревался купить автомат Калашникова

В результате четверым из них в субботу было предъявлено обвинение в «[создании] преступного сообщества террористической направленности». Примечательно, что на допросе мужчины не отрицали своих радикальных взглядов, а один открыто заявил о поддержке террористической группировки «Аль-Каида»*.

«Аль-Каида»* - запрещенная в РФ террористическая организация.

Напомним, ранее Верховный суд Австралии признал троих мужчин виновными в подготовке теракта зимой 2016 года. Преступники намеревались совершить нападение на площади Федерации, вблизи собора Святого Павла и железнодорожной станции Флиндерс-стрит.