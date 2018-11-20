2018-11-20T12:37:06+03:00
В мире

Саудовская Аравия найдет другие источники оружия, если союзники откажутся сотрудничать

Эр-Рияд намерен защитить страну от любой региональной угрозы
Сакина НУРИЕВА
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Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство будет искать альтернативные источники вооружений в случае отказа союзников от сотрудничества.Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство будет искать альтернативные источники вооружений в случае отказа союзников от сотрудничества.Фото: REUTERS
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Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство будет искать альтернативные источники вооружений в случае отказа союзников от сотрудничества из-за убийства саудовского журналиста Джамал Хашкаджи. Сообщила газета Asharq Al-Awsat.

Министр подчернул, что королевство намерено защитить свои территории, границы и народ против любой региональной угрозы.

«Мы предпочитаем, чтобы вооружение шло от союзных государств, поскольку это часть программы стратегических отношений с ними, однако обязательство защищать страну и народ обязывает искать необходимое вооружение из любого источника», - сказал глава саудовского МИД.

Напомним, ранее Германия прекратила поставки вооружения в Саудовскую Аравию из-за убийства журналиста Джамал Хашкаджи. ФРГ заявил, что экспорт будет остановлен «разными способами». Как долго будет длиться запрет, Берлин не сообщил.

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