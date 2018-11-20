Владения Российского Деда Мороза в Великом Устюге вырастут вдвое

СЕГОДНЯ 12:43 2018-11-20T12:45:00+03:00

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Площадь Вотчины зимнего волшебника будет увеличена с 42 до 90 гектаров. Об этом Олег Кувшинников рассказал на праздновании Дня рождения Деда Мороза 18 ноября.

Предполагается, что на Вотчине появятся новые аттракционы, гостиницы и кафе. Также благодаря этому будет расширен зоосад Деда Мороза. Сегодня он располагается на площади почти в 6 гектаров, объединяет несколько десятков различных видов животных и птиц, почти 400 питомцев, среди которых есть и занесенные в Красную книгу. В этом году зоосад уже пополнился тигром, планируется организовать вольер с белым полярным медведем. Также подразумевается строительство учебно-методического центра, экспозиции мелких экзотических животных и сафари-парка и эко-деревни на территории зоосада.

Напомним, что проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» существует 20 лет. За эти годы Вологодский регион посетило почти 3 млн гостей.

18 ноября Губернатор Олег Кувшинников пообещал Зимнему Волшебнику, что к нему в гости будет приезжать еще больше детей со всей страны. Для этого в Великом Устюге будет построен новый аэропорт и удлинена взлетно-посадочная полоса. Через полтора года здесь смогут принимать самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны. Также будет отремонтирована дорога, которая идет из Москвы через Вологду на Великий Устюг и Сыктывкар.