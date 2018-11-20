2018-11-20T12:48:48+03:00
Политика

В армии появится обязательный курс по защите гостайны

Обучать будут военнослужащих всех категорий
Ася РОМАНЧУК
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В армии появится обязательный курс по защите гостайныВ армии появится обязательный курс по защите гостайныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В армии появится новый курс по защите государственной тайны. Проходить его будут все военнослужащие, независимо от ранга и чина. Это позволит держать важную информацию на замке. Планируется, что занятия по сохранению гостайны начнутся с 2019 года.

В первую очередь на занятиях расскажут, что нельзя публиковать в соцсетях и почему нужно ограничить время использования сотового телефона. А тех, кто решит пренебречь и допустит серьезную утечку информации, ждет наказание. Не менее серьезное.

Чтобы донести до военных минимальные требования об охране гостайны потребуется всего шесть часов за учебный период. Всего их два: с ноября по март и с мая по сентябрь. Для офицеров будут учить еще меньше, всего два часа. Предполагается, что эти знания они получили во время обучения на военных кафедрах.

В Минобороны отмечают, что многие срочники уверены, что могут без ограничения постить в социальные сети снимки из воинских частей. Часто можно найти картинки на фоне боевого оружия, которое не желательно выставлять на всеобщее обозрение.

Еще одна проблема – это геолокация. Картинки с номерами частей, личными фамилиями и фамилиями сослуживцев.

После прохождения курса военнослужащие будут подписывать документ о том, что ознакомлены с правилами поведения в интернете: за нарушение правил им грозит дисциплинарная ответственность, пишет газета «Известия».

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