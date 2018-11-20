В СК рассказали, сколько детей погибло от рук преступников в 2018 году

СЕГОДНЯ 12:57 2018-11-20T12:58:36+03:00

С начала 2018 года более 11 тысяч детей были признаны потерпевшими Фото: Алексей БУЛАТОВ

За девять месяцев в России было возбуждено более 15 тысяч уголовных дел, пострадавшими в которых выступили несовершеннолетние

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За первые девять месяцев 2018 года в России от рук преступников погибли 917 детей, еще более 11 тысяч несовершеннолетних были признаны потерпевшими. Такие данные предоставили в Следственном комитете во вторник, 20 ноября, во Всемирный день ребенка.

Для сравнения в 2008 году против детей и подростков было совершено 62 тысячи преступлений. Сайт kp.ru писал о том, что тогда погибли 388 ребятишек.

С начала же 2018 года было возбуждено порядка 15,5 тысяч уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. При этом более 2,8 тысячи пострадавшим еще не исполнилось даже 10 лет.

Чаще же всего преступления совершаются в отношении подростков 15-17 лет (5 225), дальше идут дети в возрасте 11-14 лет (3 640). Реже всего от рук злоумышленников страдают малыши в возрасте до года (374 ребенка).

"В СК России придерживаются четкой позиции - предотвратить беду легче, чем потом устранять последствия. Сотрудниками СК России проводится разъяснительная работа в школах, направленная на предупреждение опасных ситуаций, в которые могут попасть дети", - подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что на страницах СК в соцсетей периодически размещаются материалы профилактического характера, проводятся различные конкурсы. Кроме того, по инициативе Следственного комитета были приняты ряд поправок в законы в защиту прав несовершеннолетних.