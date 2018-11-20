Решение суда о наложении штрафа на The New Times вступило в силу

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-20T13:40:54+03:00

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Во вторник, 20 ноября, вступили в силу решения о наложении административных штрафов на журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац. Тверской суд Москвы признал данную меру законным наказанием за несвоевременное предоставление сведений об иностранных источниках финансирования.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - огласила решение судья.

Юрист журнала Вадим Прохоров указывал на то, что штраф слишком велик для столь малозначительных нарушений. К тому же, по его мнению, задержка в предоставлении информации не нанесла никакого вреда. Альбац, в свою очередь, заявила, что посвятила исследованию сталинского террора всю свою жизнь, а потому может называть данное решение суда продолжением политики репрессий.

Прокурор же попросил главреда не искать в деле политическую подоплеку, поскольку при его изучении были учтены лишь фактические обстоятельства.

Между тем, у защиты все еще остается возможность обжаловать решение суда в кассационной инстанции Московского городского суда, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 октября Мировой суд в Москве оштрафовал ООО "Новые времена", которое является издателем The New Times в России.