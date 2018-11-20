2018-11-20T13:54:17+03:00
Политика

Путин обсудит с Минобороны и компаниями ОПК государственную программу вооружений

По словам Пескова, на повестке дня стоит исполнение гособоронзаказа
Сакина НУРИЕВА
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Президент РФ Владимир Путин обсудит с Минобороны и компаниями ОПК государственную программу вооружений. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин обсудит с Минобороны и компаниями ОПК государственную программу вооружений. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Президент России Владимир Путин обсудит во время совещание в Сочи исполнение гособоронзаказа и госпрограмму вооружений до 2027 с руководством Минобороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сказал, что 20 ноября состоится седьмое совещание с руководящим составом Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Стороны обсудят тему реализации гособоронзаказа. На повестке дня стоит госпрограмма вооружений до 2027 года.

«Вопрос комплексный - это и банковское обеспечение, и контроль, и графики, и так далее. В целом, речь идет о беспрецедентной программе перевооружения российской армии и ее оснащения новыми вооружениями», - сообщил представитель Кремля.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел традиционный цикл совещаний с руководством минобороны «по вопросам военного строительства, развития вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса страны». Произошел обмен мнениями по теме повышения боевых возможностей армии и флота РФ, сохранения военного паритета и стратегического баланса сил в мире.

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