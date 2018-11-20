2018-11-20T13:56:05+03:00
Общество

Почти половина российских соискателей приводят своих детей на работу

При этом, коллеги по работе положительно относятся к присутствию чужих детей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Почти половина российских соискателей приводят своих детей на работуПочти половина российских соискателей приводят своих детей на работуФото: REUTERS
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Служба исследований HeadHunter провела опрос среди российских соискателей на тему «Как вы относитесь к тому, чтобы приводить детей на работу?».

Исследование проводилось в течение двух недель среди почти 11 тысяч соискателей. Результаты опроса получились довольно интересные: 41% работающих соискателей довольно часто приводят своих детей на работу. К слову, опрашиваемые, у которые есть дети и у которых нет детей, поделились примерно поровну (55% и 45% соответственно).

Однако можно отметить, что среди безработных на данный момент соискателей доля имеющих детей гораздо ниже (49%), чем у имеющих работу соискателей (62%). К слову, среди работников бухгалтерской сферы и топ-менеджеров оказался наибольшая доля имеющих детей. А среди представителей сферы искусств, шоу – бизнеса, а также студентов, оказалась самая наименьшая доля соискателей, имеющих детей. Больше, чем у половины опрашиваемых (54%) не более одного ребенка.

Другим интересным нюансом стало то, что представители маркетинга и продаж регулярно приводят своих детей на работу (около 8%). В то время, как среди работников банка или строительных компаний не оказалось тех, кто постоянно приводит своих чад на рабочее место.

Более половины опрашиваемых (55%) заявили, что берут с собой на работу детей, потому что их не с кем оставить дома. Еще 18% респондентов приводят своих чад на работу, чтобы познакомить их с коллегами.

Что удивительно, 66% опрашиваемых заявили, что их коллеги положительно относятся к присутствию детей на рабочем месте и ничуть не отвлекают их от делового процесса.

А вот сами родители, являющиеся соискателями из юридической и медицинской сфер чаще всего отвлекаются на своих детей и замечают снижение трудоспособности (33%). В то время, как опрашиваемые из сфер из сфер туризма и транспорта, наоборот, заявили, что дети, которых они приводят на работу, ничуть не мешают работе.

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