2018-11-20T13:51:57+03:00
Политика

Кремль обвинил сенаторов США во вмешательстве в выборы главы Интерпола

Именно так в администрации президента РФ отреагировали на призывы американцев не голосовать за российского кандидата
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Кремле ответили на призыв не выбирать россиянина главой ИнтерполаВ Кремле ответили на призыв не выбирать россиянина главой ИнтерполаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Действия американских сенаторов, которые призывают не допустить избрания россиянина на пост главы Интерпола, можно расценивать как вмешательство в выборы и попытку надавить на руководство Международной уголовной полиции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опубликованное политиками открытое письмо.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее представители демократической и республиканской партий США обратились к своему президенту Дональду Трампу с просьбой повлиять на членов Генеральной ассамблеи Интерпола и не дать Александру Прокопчуку возглавить организацию. Сенаторы заявили, что назначение россиянина на руководящий пост позволит ему "злоупотреблять" своими правами.

"Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще оценить? Вот, наглядное проявление (вмешательства)", - прокомментировал ситуацию представитель Кремля.

При этом, он призвал все же дождаться результатов выборов.

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