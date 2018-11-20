Песков не стал комментировал заявление ЕС о целевых мерах из-за ситуации на Азове
Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы европейской дипломатии Федерики Могерини, высказанные в связи с ситуаций на Азовском море.
«Давайте все-таки Федерику Могерини будет комментировать министерство иностранных дел», - ответил Песков на просьбу высказать свою позицию.
Напомним, что накануне Евросоюз заявил о готовности принять «целевые меры» в отношении России из-за усиления контроля в Азовском море.
«Это была возможность выразить нашу обеспокоенность в связи с ситуацией в Азовском море, которая наносит вред не только украинской экономике, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран», - заявила Могерини.
Федерика Могерини также заявила, что от России ожидают прекращения подобных действий.
«Мы направляем ясный сигнал России о том, что ожидаем прекращения ситуации в Азовском море», - сказала она.