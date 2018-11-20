Песков не стал комментировал заявление ЕС о целевых мерах из-за ситуации на Азове

СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-20T14:07:56+03:00

Песков не стал комментировать заявление ЕС о "целевых мерах" Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента предложил дождаться позиции российского МИД по этому поводу

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Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы европейской дипломатии Федерики Могерини, высказанные в связи с ситуаций на Азовском море.

«Давайте все-таки Федерику Могерини будет комментировать министерство иностранных дел», - ответил Песков на просьбу высказать свою позицию.

Напомним, что накануне Евросоюз заявил о готовности принять «целевые меры» в отношении России из-за усиления контроля в Азовском море.

«Это была возможность выразить нашу обеспокоенность в связи с ситуацией в Азовском море, которая наносит вред не только украинской экономике, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран», - заявила Могерини.

Федерика Могерини также заявила, что от России ожидают прекращения подобных действий.

«Мы направляем ясный сигнал России о том, что ожидаем прекращения ситуации в Азовском море», - сказала она.