СЕГОДНЯ 14:17 2018-11-20T14:19:39+03:00

Производители мяса, молока и конфет заявили об убытках из-за требований по сточным водам. Фото: Аца КОШТЭ

Прошение от производителей было направлено на проработку в департамент промышленности

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Руководители Союзмолока, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциации предприятий кондитерской промышленности написали письмо с жалобой на имя вице-премьера Алексея Гордеева. Они заявили, что испытывают убытки из-за жестких требований по содержанию химических веществ в сточных водах.

Производители указали, что новые нормы одинаковы и для пищевых производств, и для тяжелой промышленности, где сточные загрязнены сильнее. Они попросили разрешить выбросы с превышениями, если у предприятия есть договор на дополнительную очистку сточных вод с водоканалами.

К грубым нарушениям правил они попросили отнести трехкратное превышение нормы химических веществ два и более раза в год.

В дальнейшем письмо было направлено на проработку в департамент промышленности.

Согласно новым требованиям, предприятия не могут договариваться о повышенном содержании химических веществ в сточных водах. При повторном нарушении они обязаны построить очистные сооружения. Производители посчитали эту меры избыточной и отметили, что она может привести к убыткам.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что частный асфальтовый завод травил жителей Омска вредными выбросами. А в Кирово-Чепецке частная фирма не платила за сброс отходов в реку.