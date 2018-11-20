Производители мяса, молока и конфет заявили об убытках из-за требований по сточным водам
Руководители Союзмолока, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциации предприятий кондитерской промышленности написали письмо с жалобой на имя вице-премьера Алексея Гордеева. Они заявили, что испытывают убытки из-за жестких требований по содержанию химических веществ в сточных водах.
Производители указали, что новые нормы одинаковы и для пищевых производств, и для тяжелой промышленности, где сточные загрязнены сильнее. Они попросили разрешить выбросы с превышениями, если у предприятия есть договор на дополнительную очистку сточных вод с водоканалами.
К грубым нарушениям правил они попросили отнести трехкратное превышение нормы химических веществ два и более раза в год.
В дальнейшем письмо было направлено на проработку в департамент промышленности.
Согласно новым требованиям, предприятия не могут договариваться о повышенном содержании химических веществ в сточных водах. При повторном нарушении они обязаны построить очистные сооружения. Производители посчитали эту меры избыточной и отметили, что она может привести к убыткам.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что частный асфальтовый завод травил жителей Омска вредными выбросами. А в Кирово-Чепецке частная фирма не платила за сброс отходов в реку.