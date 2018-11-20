В Финляндии зафиксировали рекордно малое количество осадков
Финляндия переживает самый бесснежный период за последние 60 лет. Об этом сообщает Метеорологический институт страны.
«В Финляндии никогда за всю историю измерений не было так мало снега в конце года. Бесснежна практически вся страна», - сообщает учреждение.
Известно, что накануне только на двух измерительных станциях финской Лапландии снега выпало достаточно, чтобы его толщину можно было зафиксировать. Во многих населенных пунктах толщина снежного покрова составляет 4-5 см при средней норме этого периода в 20 см.
По данным телекомпании Yle, первый снег должен был появиться в сентябре-октябре. Однако это произошло с задержкой в 2-4 недели. Причиной этого, по мнению метеорологов, могло стать потепление климата. Изменения также привели к увеличению количества бурь и ураганов, а также снижению тундровых животных.