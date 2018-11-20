2018-11-20T14:23:56+03:00
Общество

В Финляндии зафиксировали рекордно малое количество осадков

За всю историю измерений в стране не было так мало снежного покрова
Алена Басавина
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Финляндия начинает зиму без снегаФинляндия начинает зиму без снегаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Финляндия переживает самый бесснежный период за последние 60 лет. Об этом сообщает Метеорологический институт страны.

«В Финляндии никогда за всю историю измерений не было так мало снега в конце года. Бесснежна практически вся страна», - сообщает учреждение.

Известно, что накануне только на двух измерительных станциях финской Лапландии снега выпало достаточно, чтобы его толщину можно было зафиксировать. Во многих населенных пунктах толщина снежного покрова составляет 4-5 см при средней норме этого периода в 20 см.

По данным телекомпании Yle, первый снег должен был появиться в сентябре-октябре. Однако это произошло с задержкой в 2-4 недели. Причиной этого, по мнению метеорологов, могло стать потепление климата. Изменения также привели к увеличению количества бурь и ураганов, а также снижению тундровых животных.

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