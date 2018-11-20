Россия сыграет в белой форме в матче Лиги Наций против Швеции

СЕГОДНЯ 14:32 2018-11-20T14:33:36+03:00

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Футболисты сборной России сегодня вечером, 20 ноября, проведут решающий матч группового этапа Лиги Наций с командой Швеции. В этом поединке решится, какое место займет наша команда по итогам розыгрыша.

Накануне встречи на предматчевом совещании было решено, в какой форме на поле выйдут команды. Сборная России появится в белом комплекте формы. А вот вратарь появится в зеленой футболке и зеленых трусах.

Белая форма со времен ЧМ-2018 является номинально гостевой для футбольной сборной России. Основной же - красный.

Матч Швеция - Россия пройдет сегодня, 20 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени. Нашим нужна только победа или ничья в этой игре, чтобы занять первое место в группе.

Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию матча Швеция - Россия.