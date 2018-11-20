2018-11-20T14:39:45+03:00
Экономика

Госдума приняла во втором чтении поправки к госбюджету на 2018 год

Сообщается, что нефтегазовые доходы возрастут на 1,582 трлн рублей
Сакина НУРИЕВА
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Госдума приняла во втором чтении поправки к госбюджету на 2018 год.Госдума приняла во втором чтении поправки к госбюджету на 2018 год.Фото: Анастасия НОВИКОВА
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Государственная дума приняла во втором чтении поправки в федеральному бюджету России на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Поправки предусматривают увеличение общего дохода с 0,5% до 2,1%. Доходная часть бюджета будет повышена на 1 трлн 874,7 млрд руб. — до 8 трлн 947,6 млрд руб. Отмечается, что также вырастет количество расходов - на 217,7 млрд руб. и составит 16 трлн 808,8 млрд руб.

Нефтегазовые доходы возрастут на 1,582 трлн рублей - до 8,817 трлн рублей. Дополнительные нефтегазовые доходы увеличатся до 4,093 трлн рублей с 2,739 трлн рублей.

Третье чтение законопроекта запланировано на 21 ноября.

Напомним, ранее Госдума приняла закон о бюджете ПФР на 2019-2021 годы. В 2019 году доходы фонда предусматриваются законом в размере 8,613 триллиона рублей (8,1% ВВП).

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