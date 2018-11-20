СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-20T14:42:07+03:00

Британские журналисты спасли пингвинов во время снежного шторма в Антарктиде Фото: Twitter.com

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Журналистам британского телеканала BBC пришлось срочно прерывать съемки документального фильма «Династия» в Антарктиде, чтобы спасти умирающих пингвинов.

Автор кинокартины, Дэвид Аттенборо, вместе со съемочной командой наблюдал за жизнью стаи императорских пингвинов, которые пытались выжить во время суровой и снежной зимы в Антарктиде. Однако во время съемок начался сильнейший шторм. Он загнал большую часть птиц в огромный овраг с крутыми стенами, которые мешали пингвинам выбраться наружу. Некоторым самкам пингвинов все же удалось выбраться наружу, однако, птенцы так и остались внутри оврага.

В течение нескольких дней съемочная группа следила за поведением птенцов в ловушке. В итоге, пингвинята начали умирать в овраге, и режиссер решил срочно прервать процесс съемок, чтобы спасти оставшихся птиц.

Документалисты решили с помощью лопат выкопать в снегу небольшую тропинку, по которой все птенцы смогли выбраться наружу, сообщает издание The Mashable.

По социальным сетям быстро разлетелась информация о целой спасательной операции. Пользователи назвали съемочную группу «героями» и поблагодарили их за то, что остались неравнодушными в такой сложной ситуации. Ведь, как известно, одно из главных правил документалистов – не вмешиваться в ход событий.