2018-11-20T14:42:07+03:00
Общество

Британские журналисты спасли пингвинов во время снежного шторма в Антарктиде

Сотрудникам BBC пришлось прервать съемки документального фильма [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Британские журналисты спасли пингвинов во время снежного шторма в АнтарктидеБританские журналисты спасли пингвинов во время снежного шторма в АнтарктидеФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Журналистам британского телеканала BBC пришлось срочно прерывать съемки документального фильма «Династия» в Антарктиде, чтобы спасти умирающих пингвинов.

Автор кинокартины, Дэвид Аттенборо, вместе со съемочной командой наблюдал за жизнью стаи императорских пингвинов, которые пытались выжить во время суровой и снежной зимы в Антарктиде. Однако во время съемок начался сильнейший шторм. Он загнал большую часть птиц в огромный овраг с крутыми стенами, которые мешали пингвинам выбраться наружу. Некоторым самкам пингвинов все же удалось выбраться наружу, однако, птенцы так и остались внутри оврага.

В течение нескольких дней съемочная группа следила за поведением птенцов в ловушке. В итоге, пингвинята начали умирать в овраге, и режиссер решил срочно прервать процесс съемок, чтобы спасти оставшихся птиц.

Документалисты решили с помощью лопат выкопать в снегу небольшую тропинку, по которой все птенцы смогли выбраться наружу, сообщает издание The Mashable.

По социальным сетям быстро разлетелась информация о целой спасательной операции. Пользователи назвали съемочную группу «героями» и поблагодарили их за то, что остались неравнодушными в такой сложной ситуации. Ведь, как известно, одно из главных правил документалистов – не вмешиваться в ход событий.

Британские журналисты спасли пингвинов во время съемок документального фильма в Антарктиде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
BBC позвала на работу ведущего, который 44 года выходил в эфир из сарая
Ученые из Нидерландов визуализировали черную дыру
Лавров назвал авантюрой попытки наделить ОЗХО функциями обвинителя
Лавров: Россия содействует политическому урегулированию кризиса в Сирии
С начала года в Россию приехали более 1 миллиона туристов из ЕС
В РЖД рассказали, какими будут цены на билеты в новых плацкартных вагонах
Испания требует от Великобритании отдельных от Brexit переговоров по поводу Гибралтара
Число пострадавших при аварии поезда в Каталонии возросло до 49
Столтенберг заявил, что ЕС не следует соревноваться с НАТО
Стал известен социальный портрет таксиста, попадающего в аварии
КНДР ликвидировала 10 охранных пунктов на границе с Южной Кореей
Лавров уверен, что Трамп сталкивается с препятствиями в налаживании отношений с РФ
Россия выиграла тендер на поставку Индии зенитно-ракетных комплексов
Госдума приняла во втором чтении поправки к госбюджету на 2018 год
Россия сыграет в белой форме в матче Лиги Наций против Швеции
В Финляндии зафиксировали рекордно малое количество осадков
Производители мяса, молока и конфет заявили об убытках из-за требований по сточным водам
Песков не стал комментировал заявление ЕС о целевых мерах из-за ситуации на Азове
Почти половина российских соискателей приводят своих детей на работу
Путин обсудит с Минобороны и компаниями ОПК государственную программу вооружений
Кремль обвинил сенаторов США во вмешательстве в выборы главы Интерпола
Решение суда о наложении штрафа на The New Times вступило в силу
Россия и Индия подписали контракты на строительство четырех фрегатов