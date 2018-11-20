Лавров уверен, что Трамп сталкивается с препятствиями в налаживании отношений с РФ

СЕГОДНЯ 14:57 2018-11-20T14:59:10+03:00

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что Трамп сталкивается с препятствия в налаживании отношений с РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любые шаги президента США Дональда Трампа по налаживанию отношений с РФ блокируются сторонниками разрушительного подхода. Такое мнение он высказал в ходе общего собрания Российского совета по международным делам (РСМД).

«Всем уже ясно, что от Вашингтона вполне можно ожидать новых неадекватных действий, в том числе на российском направлении, где любые шаги президента Трампа по налаживанию устойчивых нормальных каналов взаимодействия с Москвой по острейшим проблемам современности блокируются теми, кто хотел бы продолжать и наращивать заложенный еще прежней администрацией Белого дома разрушительный подход к отношениям с нашей страной», — отметил глава российского МИД.

Он также сказал, что американская элита, «живущая идеей собственной исключительности», назначают противников и соперников среди государств, проводящих независимую политику.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США оказывают давление на Россию. По его словам, цель американского правительства — вытеснить с рынка крупные российские компании. И подобные действия Вашингтон использует даже против своих союзников.