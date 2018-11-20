2018-11-20T14:59:59+03:00
Политика

КНДР ликвидировала 10 охранных пунктов на границе с Южной Кореей

Подрывы были осуществлены в рамках договоренностей между двумя странами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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КНДР взорвала 10 пунктов охраныКНДР взорвала 10 пунктов охраныФото: REUTERS
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КНДР взорвала десять своих укрепленных постов, расположенных в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Подрывы были осуществлены во вторник, 20 ноября, в рамках договоренностей между двумя странами.

"Северная сторона произвела подрывы десяти постов сегодня в 15:00 (9:00 мск). Еще один пост был сохранен в туристических целях", - сообщили в пресс-службе министерства национальной обороны Республики Корея.

Напомним, что Сеул и Пхеньян договорились принять меры по снижению напряженности и предотвращению случайных столкновений в приграничной зоне. В результате было решено уничтожить по 11 охранных пунктов с каждой стороны.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в рамках этого же соглашения КНДР обнаружила и ликвидировала 636 мин, развернутых в районе пункта Пханмунджом.

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