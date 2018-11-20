Стал известен социальный портрет таксиста, попадающего в аварии

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-20T15:03:56+03:00

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Легковое такси становится участником каждой десятой аварии в Москве. За 2018 год количество таких столкновений выросло на 50%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информацию столичной мэрии.

Известно, что в первой половине 2018 года произошло 405 аварий с участием легкового такси. Чаще всего они случались по понедельникам и четвергам с 12:00 до 21:00. Самая популярная причина — несоблюдение дистанции и очередности проезда.

Мэрия Москвы даже составила «социальный портрет» водителя такси, попадающего в ДТП. Его средний возраст — 27 лет, стаж вождения — 5,5 года, время нахождения на работе в момент аварии — 2,6 часов.

Известно, что в 79% случаев за рулем такси находится гражданин России. Также 21% приходится на граждан Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Азербайджана.

Для снижения аварийности такси власти предлагают проводить внеплановые проверки и ограничивать передачу заказов водителям, работающим больше 8-10 часов.