2018-11-20T15:13:20+03:00
Политика

Столтенберг заявил, что ЕС не следует соревноваться с НАТО

По словам генсека альянса, военно-политический блок остается фундаментом безопасности для всего Запада
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генсек НАТО Йенс СтолтенбергГенсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Европейский союз от инициатив в сфере национальной обороны. Такое заявление политик озвучил в ходе заседания глав военных ведомств 28 стран ЕС в Брюсселе.

"Я всегда ясно говорил, что ЕС в обороне не должен соревноваться с НАТО и дублировать функции альянса, потому что НАТО остаётся фундаментом безопасности ЕС", — сказал Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что приветствует усилия Евросоюза в сфере обороноспособности, поскольку постоянное структурированное сотрудничество может дополнить североатлантический альянс и помочь ему в развитии новых способностей, передает ТАСС.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался за создание отдельной от НАТО общеевропейской армии. Его идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Официально необходимость формирования таких Вооруженных сил была объяснена функцией защиты от Китая и России. Однако эксперты считают, что европейские страны просто пытаются избавиться от альянса и, в частности, США.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что идея создания евроармии была озвучена как раз после того, как Вашингтон объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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