2018-11-20T15:24:05+03:00
Политика

Испания требует от Великобритании отдельных от Brexit переговоров по поводу Гибралтара

В противном случае испанские власти грозятся проголосовать против соглашения о выходе Британии из ЕС
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Испания требует от Великобритании отдельных от Brexit переговоров по поводу ГибралтараИспания требует от Великобритании отдельных от Brexit переговоров по поводу ГибралтараФото: REUTERS
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Испанские власти заявили о необходимости проведения отдельных от Brexit переговоров по поводу Гибралтара.

По мнению Жозепа Борреля, министра иностранных дел Испании, политическая декларация о будущих отношениях ЕС и Великобритании «должна ясно закрепить, что переговоры о Гибралтаре будут проводиться отдельно».

- Пока мы не будем знать текст соглашения о будущих отношениях, мы не можем согласиться с соглашением о выходе. Две вещи взаимосвязаны. Госпожа Мэй сказала, что это так. Для нас также,- прокомментировал Боррель в Брюсселе, где проходило заседание Совета министров.

Министр также отметил, что со стороны Великобритании должно быть четко зафиксировано, «что переговоры между Великобританией и ЕС не применяются к Гибралтару». По его мнению, этот факт обязан следовать из текста соглашения о выходе Великобритании из ЕС и из политической декларации о будущих отношениях.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник Совет министров по общим делам 27 стран поддержал проект соглашения, где прописаны условия выхода Великобритании из ЕС. А на 25 ноября этого года запланирован внеочередной саммит лидеров 27 стран Европейского союза.

К слову, сам Гибралтар на протяжении трех веков является «яблоком раздора» между Испанией и Великобританией. Испания считает Гибралтар своей территорией. Однако в ходе референдумов 1967 и 2002 года, 90% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории Гибралтара действует конституция, которую приняли на референдуме в 2006 году. Согласной ей, законодательная принадлежит королеве Елизавете II и парламенту Гибралтара, сообщает "РИА Новости".

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