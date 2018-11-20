20 Нояб. 15:27 2018-11-20T15:29:48+03:00

С начала года в Россию приехали более 1 миллиона туристов из ЕС Фото: Алина НИЗАМОВА

Несмотря на напряженные отношения Москвы со многими странами, туристы стараются не обращать внимание на политику

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За первые три квартала 2018 года посмотреть Россию приехали более 1 млн туристов из Евросоюза. Несмотря на сложные политические взаимоотношения Москвы со многими странами, туристы стараются не обращать на это внимание.

В пятерку лидеров вошли Германия, Великобритания, Италия, Франция и Испания. Турпоток, в сравнении с прошлым годом, вырос на 58 тысяч человек, свидетельствуют данные погранслужбы ФСБ.

Чаще всего маршрут в Россию выбирают немцы. Из ФРГ приехало почти 400 тыс. человек.

Потом идет Великобритания, даже история с отравлением Скрипаля не смогла остановить туристов из Британии – 114 тысяч человек.

106 тысяч итальянцев пересекли российскую границу, французов было зарегистрировано 95 тысяч, а испанцев 77 тысяч человек.

Свой вклад в посещение России вносят жители Финляндии, Нидерландов, Латвии, Австрии и Польши – все эти страны входят в ТОП-10, сообщает газета «Известия».