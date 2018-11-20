2018-11-20T15:41:36+03:00
Политика

Лавров: Россия содействует политическому урегулированию кризиса в Сирии

Глава МИД уверен, что именно благодаря российским военнослужащим удалось нанести решительный удар террористам
Сакина НУРИЕВА
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Саммит по Сирии лидеров Ирана, Турции и России.Саммит по Сирии лидеров Ирана, Турции и России.Фото: REUTERS
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Россия поддержала целостность Сирии и создала предпосылки для политической стабилизации в этой стране. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общем собрании Российского совета по международным делам.

Он отметил, что Россия содействует политическому урегулированию многочисленных кризисов и конфликтов, в том числе в Сирии.

«В Сирии во многом благодаря нашим шагам удалось нанести решительный удар по террористам, предотвратить распад сирийской государственности, создать предпосылки для возвращения беженцев и политической стабилизации в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи 30 января», - заявил Лавров.

Также он подчеркнул, что на сирийском конгрессе в Сочи 30 января Россия, Иран и Турция и делегации из Сирии (правительства и оппозиции) согласовали «реалистичные условия выполнения резолюции СБ ООН 2254».

Во время встречи стороны приняли решение о создании конституционного комитета, который выработает рекомендации по внесению поправок в конституцию республики.

Напомним, 28-29 ноября текущего года в столице Казахстана Астане пройдет очередная международная встреча по Сирии. Об сообщил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов. В переговорах примут участие лидера Ирана, России и Турции.

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