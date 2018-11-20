2018-11-20T15:57:46+03:00
Политика

Посла США вызвали в МИД Пакистана из-за "голословных" заявлений Трампа

В последнее время американский лидер активно обвинял Исламабад в том, что он не делает ничего хорошего для Вашингтона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поверенного в делах США в Пакистане вызвали в МИД из-за высказываний ТрампаПоверенного в делах США в Пакистане вызвали в МИД из-за высказываний ТрампаФото: REUTERS
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Посол США в Пакистане Пол Джонас был вызван в министерство иностранных дел этой страны из-за резких высказываний американского лидера Дональда Трампа. Глава МИД Исламской Республики намерен направить Вашингтону решительный протест. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства.

"Министр иностранных дел вызвал поверенного в делах США Пола Джонса, чтобы заявить решительный протест по поводу необоснованных и голословных утверждений, сделанных в отношении Пакистана", - говорится в тексте сообщения.

При этом агентство Reuters уверяет, что речь идет именно о недавних высказываниях Дональда Трампа.

Например, в минувшее воскресенье американский лидер заявил, что пакистанские власти "ничего не делают" для Соединенных Штатов в сфере борьбы с терроризмом. Более того, по словам главы Белого дома, Исламабад помогал укрываться на территории своей республики главарю запрещенной в РФ экстремистской группировки "Аль-Каида" Усаме бен Ладену.

Сайт kp.ru писал о том, что подобные заявления Трамп уже делал и в начале года. Он говорил о том, что Вашингтон только зря тратит деньги на помощь Пакистану, поскольку республика отвечает лишь "ложью и мошенничеством".

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