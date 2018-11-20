2018-11-20T16:15:15+03:00
Политика

МВД: кампания в зарубежных СМИ против российского кандидата недопустима

Нового главу международного полицейского сообщества выберут 21 ноября
Сакина НУРИЕВА
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Начальник Национального центрального бюро Интерпола генерал-майор полиции Александр Прокопчук на открытом международном форуме Генеральной прокуратуры РФ, 2016 год. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС.Начальник Национального центрального бюро Интерпола генерал-майор полиции Александр Прокопчук на открытом международном форуме Генеральной прокуратуры РФ, 2016 год. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС.
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В МВД назвали развязанную кампанию в зарубежных СМИ против российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука недопустимой. С такой речью перед журналистами выступила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она подчеркнула, что Прокопчук многие годы работает в правоохранительной сфере и занимает пост действующего вице-президента Интерпола от Европы, что «подтверждает доверие и высокую оценку его деятельности в этой международной организации».

По словам Волковой, российский кандидат продолжит «осуществлять свою деятельность исключительно в интересах международного полицейского сообщества».

Новые выборы главы международного полицейского сообщества состоятся в рамках сессии генеральной ассамблеи организации, которая проходит в ОАЭ с 18 по 21 ноября. Напомним, прежде пост главы Интерпола занимал Мэн Хунвэй, который исчез в конце сентября текущего года. Впоследствии его обнаружили в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции. 7 октября Хунвэй ушел в отставку.

Напомним, ранее в зарубежных СМИ разгорелся громкий скандал из-за выборов нового главы Интерпола в предстоящую среду. Одним из претендентов на это пост является россиянин Александр Прокопчук. Из-за его кандидатуры Украина даже пригрозила выйти из сообщества. А американские сенаторы вовсе призвали администрацию президента США и членов Генассамблеи Международной организации уголовной полиции проголосовать против Прокопчука.

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